Nhà thông minh mang đến những điều tốt đẹp thế nào cho con người?

Với sự xuất hiện của đại dịch COVID-19, nhiều người đang suy nghĩ lại về vai trò ngôi nhà của họ trong việc giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Bởi hiện nay, chúng ta dành nhiều thời gian hơn ở nhà. Ranh giới mờ nhạt giữa công việc và gia đình đang khiến chúng ta nhận ra tầm quan trọng của môi trường xung quanh thúc đẩy sự thoải mái, sức khỏe và giúp nâng cao năng suất làm việc. Do đó, mối quan tâm đến việc có một ngôi nhà thông minh đang dần tăng lên.

Các tính năng nhà thông minh phù hợp có thể làm cho cuộc sống của chúng ta thoải mái và thuận tiện hơn, tạo ra sự an toàn và yên tâm, cũng như tăng cảm giác hạnh phúc chung của một gia đình. Vì những lý do này, không có gì ngạc nhiên khi hầu hết mọi người tin rằng chuyển vào một ngôi nhà thông minh - hoặc làm cho ngôi nhà hiện tại của họ "thông minh hơn" sẽ dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với việc tăng hiệu quả sử dụng năng lượng do các hệ thống nhà thông minh mang lại, chủ nhà cảm thấy có trách nhiệm hơn và giữ được nhiều tiền hơn trong túi của mình. Ảnh: @AFP.

Theo một công trình nghiên cứu về xu hướng sử dụng nhà thông minh tại Mỹ do công ty công nghệ nhà thông minh Getorro, trụ sở tại San Mateo, California, Austin, Texas trực tiếp thực hiện, kết quả cho thấy những người trong độ tuổi từ 25-44 tin rằng, nhà thông minh là chìa khóa cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những người trong nhóm này có thể có những động cơ khác nhau để áp dụng công nghệ nhà thông minh, nhưng nhìn chung thì họ có chung một mục tiêu. Họ xem đó là một cách để làm cho cuộc sống của họ trở nên đơn giản và tốt đẹp hơn trong bối cảnh hiện nay có quá nhiều sự áp lực và phức tạp. Đối tượng này cũng là những người quan tâm nhất đến việc làm thế nào những ngôi nhà thông minh có thể giúp cải thiện cuộc sống của họ. Và chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ nghiên cứu này để hiểu lý do tại sao nhà thông minh đang trở thành tiêu chuẩn trên toàn thế giới:

-Các hộ gia đình có thu nhập từ 100.000 USD trở lên có khả năng sở hữu hệ thống nhà thông minh cao gấp 2,5 lần, và khả năng sở hữu nhiều thiết bị công nghệ cao hơn gấp 3 lần. Nhóm đối tượng này rất có thể đang mua, hoặc nâng cấp nhà của họ theo xu hướng thông minh hơn.

-Họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm công nghệ "xanh", và những người từ 25-44 tuổi sống ở khu vực nội thành và những gia đình sống ở khu vực ngoại thành chú trọng cao vấn đề an ninh, mà công nghệ nhà thông minh có thể đáp ứng được nguyện vọng này của họ.

-Đồng thời các tính năng như bộ điều nhiệt được kết nối, thiết bị phát hiện khói được kết nối, đèn thông minh và khóa được kết nối thông minh nằm ở đầu danh sách yêu thích của họ.

Các tính năng của ngôi nhà thông minh và chất lượng cuộc sống được cải thiện

Chất lượng cuộc sống có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Mỗi người chúng ta đều coi trọng những khía cạnh độc đáo trong cuộc sống của mình hơn những người khác, nhưng chúng ta có một số điểm chung là đều muốn được yên tâm và được an toàn. Chúng ta mong muốn cuộc sống của chúng ta được thuận lợi và giảm căng thẳng nhất có thể. Chúng ta tìm kiếm sức khỏe và sự bình tĩnh, bất kể cuộc sống hàng ngày có bận rộn, phức tạp hay cả áp lực như thế nào.

Và chắc chắn là hai năm qua khắp nơi trên thế giới đã rất căng thẳng với đại dịch COVID-19, vì nó ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống của tất cả chúng ta. Do đó, nhiều người ngày càng có xu hướng và sẵn sàng chi tiêu cho các tính năng của nhà thông minh, đặc biệt là khi các quy định giảm tương tác xã hội kích hoạt hình thức làm việc tại nhà online được đẩy mạnh.

Ba yếu tố duy nhất cần xem xét:

Có ba yếu tố duy nhất cần xem xét khi hiểu lý do tại sao mọi người thấy công nghệ nhà thông minh và sự tích hợp của nó giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày:

+Nhà thông minh tích hợp giúp cuộc sống tiện lợi hơn.

+Các tính năng của nhà thông minh mang lại sự an toàn, sức khỏe và sự thoải mái.

+Tích hợp nhà thông minh giúp tiết kiệm năng lượng tốt hơn.

Bây giờ, cùng giải mã sự thật đằng sau ba yếu tố quan trọng này.

Những ngôi nhà thông minh tích hợp giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn

Ngay từ đầu, các công nghệ nhà thông minh hợp lý hóa cách chúng ta kiểm soát ngôi nhà của mình, cho phép chúng ta thay đổi môi trường để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của mình chỉ bằng một nút bấm. Một số hệ thống nhà thông minh thậm chí còn mang đến sự tiện lợi hơn một bước nữa, bằng cách tích hợp nhiều sản phẩm nhà thông minh vào một trải nghiệm thống nhất.

Khi thương hiệu công nghệ Price Waterhouse Coopers thực hiện một nghiên cứu về công nghệ nhà thông minh, họ đã hỏi một số nhóm khảo sát xem điều gì quan trọng nhất. Phần lớn người khảo sát phản hồi rằng, họ muốn sự thuận tiện. Những người tham gia so sánh việc có được công nghệ nhà thông minh tương tự như có một "trợ lý cá nhân tổng hợp có thể giúp họ làm được những việc họ quên làm ngay chính trong ngôi nhà của mình".

Nhà thông minh tích hợp giúp cuộc sống tiện lợi hơn. Ảnh: @AFP.

Các tính năng của Nhà thông minh mang lại sự an tâm, khỏe mạnh và thoải mái

Yên tâm

Khi Nhà thông minh trở thành xu hướng chủ đạo, người dùng công nghệ nhà thông minh coi sự an tâm và thoải mái là động lực chính của họ. Sự yên tâm đến từ cảm giác như họ được kiểm soát và được bảo vệ khi họ ở nhà và ngay cả khi họ đi vắng.

Tại nơi làm việc ở nhà (do bối cảnh COVID-19), hay chỉ là trong một kỳ nghỉ kéo dài, từ điện thoại hoặc máy tính bảng đến khóa cửa, giám sát camera an ninh khi được kết nối thông minh sẵn sàng cảnh báo tình trạng khẩn cấp nếu có trộm cướp đột nhập, hay có tình trạng hỏa hoạn, điều này đều rất quan trọng đối với cảm giác an toàn của chủ sở hữu.

Theo chuyên gia công nghệ McKinsey, những người chú trọng an toàn quan tâm nhất đến nguồn cấp dữ liệu video từ xa, khóa được kết nối và thiết bị phát hiện khói được kết nối trong nhà của họ và các giải pháp giúp gắn kết tất cả lại với nhau thành một hệ thống hoặc ứng dụng duy nhất.

Sức khỏe

Sức khỏe toàn diện bao gồm cả giấc ngủ ổn định, chất lượng - là yếu tố quan trọng trong xã hội hiện đại. Tất cả chúng ta đều cần những đêm nghỉ ngơi để làm việc hiệu quả trong ngày kế tiếp, và công nghệ chiếu sáng ban đêm giúp chúng ta đạt được mục tiêu đó.

Công nghệ chiếu sáng ban đêm ảnh hưởng đến chúng ta khi chúng ta ngủ. Bởi mỗi người trong chúng ta đều trải qua một nhịp sinh học tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, và nó đều liên quan đến cách chúng ta ngủ. Nhịp sinh học này phản ứng trực tiếp với mức độ ánh sáng mà chúng ta tiếp nhận trong ngày, và quá nhiều ánh sáng chói hoặc quá nhiều bóng tối có thể gây ra những tác động xấu. Thế nên, công nghệ đèn tự động làm mờ và che sáng cơ giới thông minh đều giúp duy trì ánh sáng cân bằng.

Hầu hết các công ty cung cấp dịch vụ nhà thông minh đều tích hợp ánh sáng lấy con người làm trung tâm, để giúp mọi người cảm thấy tốt hơn, ngủ ngon hơn và tận hưởng trải nghiệm thông minh trong ngôi nhà của họ nhiều hơn.

Ngoài công nghệ chiếu sáng cân bằng, các công nghệ nhà thông minh cũng hỗ trợ sức khỏe toàn diện theo những cách khác. Trong những năm gần đây, một số phát triển thú vị ra đời tích cực nâng cao sức khỏe của chúng ta, và cách chúng ta sử dụng hàng ngày để giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

Nhà thông minh mang lại sự an tâm, khỏe mạnh và thoải mái. Ảnh: @AFP.

Dưới đây là một vài ví dụ thú vị:

-Chiếu sáng khử trùng bằng tia cực tím có thể khử trùng các bề mặt trong vài giây để giữ cho các bề mặt này không có vi trùng nhất có thể.

-Gương phòng ngủ thông minhh có thể đo lưu lượng máu và hô hấp của bạn để xem có điều gì bất thường hay không.

Có thể thấy khi sự tập trung vào sức khỏe toàn diện tăng lên, với công nghệ nhà thông minh đóng vai trò trung tâm hơn trong trải nghiệm đó, chắc chắn sẽ có nhiều cải tiến trong số này xuất hiện.

Tính năng thoải mái và "Không chạm"

Khi đã và đang chiến đấu với đại dịch Covid-19, nhiều người đang bắt đầu nghĩ về một tương lai nơi mà họ có thể tương tác với các thiết bị của mình mà không cần phải chạm vào chúng. Điển hình, tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) năm 2021, các thiết bị cảm ứng đã có mặt ở khắp mọi nơi. Các công ty đang suy nghĩ về cách vòi nước, bồn cầu, chuông cửa, tủ lạnh, v.v. có thể hoạt động trong nhà mà không cần chạm vào.

Công nghệ không chạm có thể làm giảm sự lây truyền vi trùng và giúp những người cư ngụ khỏe mạnh trong suốt cả năm. Ngoài những cân nhắc về sức khỏe, lợi ích của công nghệ không chạm còn mở rộng đến sự thoải mái và tiện ích. Ví dụ: công nghệ không chạm có thể giúp các chủ nhà cao cấp làm những việc cơ bản như bật đèn dễ dàng hơn nhiều, không cần phai vươn người lên để nhấn nút, hay đi bộ để tới bật, tắt đèn.

Tích hợp nhà thông minh giúp tiết kiệm năng lượng như thế nào?

Người tiêu dùng hiện đại ngày càng thể hiện tư duy "xanh". Tư duy này ảnh hưởng đến các sản phẩm họ mua và cách họ mong đợi các lựa chọn hiệu suất tiêu hao năng lượng tích hợp vào ngôi nhà của họ để giúp họ tiết kiệm năng lượng.

Nghiên cứu của McKinsey nêu bật ba hành vi tiêu hao năng lượng phổ biến mà chủ nhà thường hay mắc phải và họ rất lo lắng: 51% thừa nhận đã để đèn sáng trong những căn phòng họ không ở; 41% đã mở các thiết bị hoặc TV ngay cả khi không sử dụng, và 35% còn lại mở cả điều hòa không khí khi họ đi ra ngoài.

Khi chúng ta lăn lộn từ thứ này sang thứ khác, có thể hơi mất tập trung, một số hành vi điển hình trên đã dẫn đến việc sử dụng năng lượng dư thừa. Với các công nghệ nhà thông minh hữu ích được tích hợp vào ngôi nhà của họ, mọi người sẽ không lãng phí năng lượng thường xuyên nữa. Sự thay đổi này dẫn đến hiệu quả năng lượng tốt hơn, giảm chi phí cũng như giảm bớt căng thẳng tài chính, chi tiêu cho chủ nhà. Với việc tăng hiệu quả sử dụng năng lượng do các hệ thống nhà thông minh mang lại, chủ nhà cũng cảm thấy có trách nhiệm hơn và giữ được nhiều tiền hơn trong túi của mình.