Ở Idlib bị chiến tranh tàn phá, trận động đất kinh hoàng giống như 'ngày tận thế'

Hàng nghìn người mất nhà cửa ở các khu vực do phe đối lập kiểm soát ở Syria sau một trận động đất lớn do cơ sở hạ tầng vốn đã suy yếu do các vụ đánh bom nay lại bị động đất tàn phá.

