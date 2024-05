Theo tài liệu, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) vừa tiến hành phân tích đối với loại mỹ phẩm có tên Obagi Elastiderm Eye Cream và cho ra kết quả dương tính với chất Isobutylparenben (0,013%) – đây là chất trong nhóm parenben, bị cấm sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm lưu hành tại Việt Nam từ năm 2015.



Mỹ phẩm có tên Obagi Elastiderm Eye Cream. Ảnh: TL

Cụ thể, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội tiến hành phân tích đối với lọ mỹ phẩm do khách hàng gửi đến, dạng kem, trọng lượng 15gam. Trên nhãn phụ tiếng Việt in: Obagi Elastiderm Eye Cream do một công ty của Mỹ sản xuất, số lô: Lot 0599, ngày sản xuất 1/3/2023, hạn sử dụng 28/2/2026 và cho ra kết quả như trên.

Tìm hiểu của Dân Việt, tại Việt Nam, các loại mỹ phẩm Obagi do Công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu Obagi Việt Nam nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Liên quan đến việc phát hiện mỹ phẩm có tên Obagi Elastiderm Eye Cream chứa chất cấm, theo thông tin PV Dân Việt có được, sau khi nhận được phản ánh, để có cơ sở xem xét xử lý vi phạm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn đề nghị Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, mỹ phẩm Obagi Elastiderm Eye Cream đã được trung tâm thực hiện phân tích có Isobutylparenben.

Trong đó, cần cung cấp các thông tin như, phiếu kiểm nghiệm của mẫu sản phẩm gửi, mẫu nhãn sản phẩm mỹ phẩm Obagi Elastiderm Eye Cream, số lô: Lot 0599 (có thông tin tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường)…

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng có công văn khẩn gửi Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM (Bộ Y tế) liên quan đến việc phát hiện chất Isobutylparenben trong mỹ phẩm có tên Obagi Elastiderm Eye Cream.

Trong công văn, Cục Quản lý Dược nêu rõ, sau khi nhận được phản ánh mỹ phẩm có tên Obagi Elastiderm Eye Cream chứa chất cấm, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đề nghị Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM lấy mẫu sản phẩm mỹ phẩm Obagi Elastiderm Eye Cream của Công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu Obagi Việt Nam, ưu tiên số lô: Lot 0599 để kiểm tra chất Isobutylparenben và các chất bảo quản nhóm parenben bị cấm sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm.

Ngày 26/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thành Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội thông tin, sau khi nhận được công văn của Cục Quản lý Dược, trung tâm đã có công văn báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý.

Ở một diễn biến liên quan, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tại Việt Nam, nếu sản phẩm mỹ phẩm phát hiện có chứa chất Isobutylparenben thì thuộc trường hợp đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo khoản 1 Điều 45 Thông tư 06/2011/TT-BYT.

Còn về chất Isobutylparenben, bà Thơ cho biết, triển khai Quyết định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN về việc cập nhật quy định các chất dùng trong mỹ phẩm, ngày 13/4/2015, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn thông báo việc đưa 5 dẫn chất paraben bao gồm: Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben vào danh mục các chất không được dùng trong mỹ phẩm.

Trong công văn, Cục cho biết, theo quy định chung của ASEAN, quyết định này được áp dụng chính thức từ ngày 31/7/2015. Từ ngày 1/8/2015, các sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa các dẫn chất paraben nói trên không được tiếp tục lưu hành trên thị trường.

Nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân nào vi phạm khi tiếp tục kinh doanh, sản xuất sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa năm dẫn chất paraben trên cơ quan quản lý sẽ xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo bà Thơ, thời điểm đó, trước khi có văn bản chính thức, Cục Quản lý Dược đã khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm rà soát thành phần công thức của các sản phẩm đã công bố để tự thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm có chứa 5 dẫn chất này khỏi thị trường.

Hồi tháng 2/2024, Công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu Obagi Việt Nam (12-12A Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình) bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 70 triệu đồng với hành vi có thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải là thuốc có tác dụng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm đó là thuốc, trừ trang thiết bị y tế. Ngoài ra, công ty này buộc thu hồi và loại bỏ yếu tố vi phạm. Trường hợp không loại bỏ yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy sản phẩm.

Trước đó, liên quan đến các sản phẩm có tên Obagi, ngày 28/10/2022, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường TP.HCM) phối hợp Phòng Nghiệp vụ 2 - Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trưởng (Tổng cục Quản lý thị trường) và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia kiểm tra điểm chứa hàng và kinh doanh của ông H.Đ.Q. P tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 13.050 đơn vị sản phẩm nhãn hiệu Obagi là mỹ phẩm nhập lậu. Với hành vi vi phạm nêu trên của ông H.Đ.Q.P, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt hơn 98 triệu đồng và buộc tiêu hủy 13.050 đơn vị sản phẩm là mỹ phẩm nhập lậu nhãn hiệu Obagi nêu trên.