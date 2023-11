TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố đối tượng tát công an; lừa bán chị ruột và cháu gái cho "động" mại dâm

Khởi tố đối tượng tát công an

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Thắng (SN 1986, trú xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Trương Văn Thắng. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, khoảng 8h50 ngày 3/11, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an huyện Hà Trung đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường liên xã thì phát hiện Trương Văn Thắng điều khiển xe máy vi phạm giao thông nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng Trương Văn Thắng không chấp hành yêu cầu kiểm tra, lao vào tát vào mặt một cán bộ trong tổ công tác.

Trước hành vi này, tổ công tác buộc phải khống chế đưa đối tượng về trụ sở Công an xã Hà Bình, huyện Hà Trung để lập biên bản vi phạm.

Nghiện ma túy, lừa bán chị ruột và cháu gái cho "động" mại dâm ở Trung Quốc

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 27/11, TAND TP.Hà Nội phạt Phạm Thị Thu Hằng (SN 1986, quê Hải Phòng) án 12 năm tù về tội "Mua bán người" với tình tiết "đưa nạn nhân ra khỏi biên giới nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam".

Phạm Thị Thu Hằng chịu cáo buộc lừa chị, cháu gái mình sang Trung Quốc bán dâm.

Theo cáo trạng, Hằng là người nghiện, từng bị phạt tù về hành vi liên quan ma túy. Cô ta sau đó lang thang bên Trung Quốc và quen biết một cặp vợ chồng làm dịch vụ mại dâm tại đây, tên Thắm, Hạnh (chưa xác định được lai lịch).

Năm 2015, bị cáo Hằng được Thắm thuê về nước, lừa các cô gái sang bán dâm với tiền công 3 triệu đồng/người. Cô ta liền về gặp một phụ nữ bán dâm ở Hải Phòng, nói "sang Trung Quốc rót bia quán karaoke" và được nhận lời.

Hằng còn tìm gặp chị gái ruột của mình, tên Liễu (SN 1980), đề nghị sang Trung Quốc làm việc. Khi đó, con gái nuôi của chị Liễu là cháu Hoa (SN 1998, mới 16 tuổi) cũng ở đó nên Hằng rủ cùng đi. Cô ta nói với các nạn nhân, sang bên kia biên giới "chỉ rót bia, không làm sẽ được cho về luôn".

Lừa được 3 người, Hằng đưa họ đến Móng Cái (Quảng Ninh), cho lên đò sang Trung Quốc rồi giao tất cả cho vợ chồng Thắm, Hạnh. Cô ta nhận tiền công 9 triệu đồng nên về nước.

Sau đó, các nạn nhân bị đưa sâu vào nội địa Trung Quốc, bị đánh đập, ép phải bán dâm. Đến cuối năm 2016, cháu Hoa trốn khỏi "động quỷ", lang thang ở Trung Quốc và về được Việt Nam vào năm 2017. Mẹ đẻ cháu bé liền đến công an trình báo sự việc.

Sau 6 năm điều tra, cảnh sát xác định Phạm Thị Thu Hằng là người lừa bán cháu Hoa sang Trung Quốc nên bắt giữ. Cô ta phạm tội thuộc trường hợp "mua bán từ 2 đến 5 người" nhưng cũng được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là "thành khẩn khai báo".

Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm mua bán thiếu nữ 14 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/11, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Bùi Nguyên Thái Ngọc (SN 1992) và Nguyễn Hồng Vương (SN 1995, cùng trú tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Đối tượng Nguyễn Hồng Vương. Ảnh: CAQN

Trước đó, tối 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Nghĩa Hành giải cứu cháu V.T.H (SN 2009, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) khi cháu H. đang bị Nguyễn Hồng Vương yêu cầu đi phục vụ khách tại cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận cháu H. trước đây phục vụ trong các cơ sở kinh doanh karaoke tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam do Bùi Nguyên Thái Ngọc quản lý, qua trao đổi thỏa thuận Vương và Ngọc thống nhất mua, bán cháu H. với giá 38 triệu đồng.

Được biết, quá trình làm việc, cháu H. thường xuyên bị đánh đập, đe doạ, ép buộc phải phục vụ tại cơ sở kinh doanh karaoke.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của đối tượng Bùi Nguyên Thái Ngọc. Ảnh: CAQN

Qua mở rộng điều tra, trong tháng 4/2023 Ngọc còn chuyển giao 1 nhân viên nữ quê tỉnh Quảng Ngãi cho Vương với giá 20 triệu đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an tạm giữ 5 điện thoại di động, 1 laptop, 1 đầu ghi camera, 3 thẻ căn cước, 1 thẻ ngân hàng và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cảnh báo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp quản lý chặt chẽ con, em tuổi vị thành niên để không bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bắt 6 nghi phạm liên quan đến vụ giết người ở Ninh Thuận

Chiều 27/11, nguồn tin Dân Việt cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 nghi phạm liên quan đến vụ giết người xảy ra tại xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận).

Những hung khí nguy hiểm thường được các đối tượng dùng gây án. Ảnh minh họa

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự đều là những thanh thiếu niên từ 17 – 18 tuổi gồm: Trần Sơn Bảo (17 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (18 tuổi), Nguyễn Đức Huy (17 tuổi), Nguyễn Hoàng Long (17 tuổi) cùng trú ở xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc) và Trần Văn Triệu (17 tuổi), Trần Nhĩ Kha (17 tuổi) cùng trú tại thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong (huyện Thuận Bắc).

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 25/11, Nguyễn Đức Huy chở Nguyễn Hoàng Long đi uống nước. Khi đến trước quán nước thuộc thôn Láng Me, xã Bắc Sơn (huyện Thuận Bắc) thì thấy một số khách đang ngồi trong quán.

Lúc này, Long xuống xe lượm một cục đá ném vào sân quán cà phê rồi lên xe máy do Huy điều khiển bỏ chạy. Tuy nhiên, Long bị 3 người ngồi ở quán nước đối diện rượt đuổi, đánh trúng vào tay.

Sau đó, Nguyễn Đức Huy gọi điện cho Trần Sơn Bảo, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Văn Triệu và Trần Nhĩ Kha cầm theo hung khí đến khu vực quán nước nói trên để trả thù.

Trên đường đi, nhóm Huy nhìn thấy V.T và V.N (cùng 16 tuổi, ngụ ở thôn Láng Me) đang đứng chơi trên đường. Cho răng V.T và V.N liên quan đến việc đánh Long trước đó nên nhóm của Huy rượt đuổi đánh V.T bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Trên đường về ăn trưa sau buổi học, 2 anh em học sinh thương vong dưới bánh xe tải

Như Dân Việt đã thông tin: Đến gần 13h chiều 27/11, lực lượng chức năng TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) mới giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn thương tâm giữa xe tải và xe đạp điện khiến 2 học sinh nhỏ tuổi thương vong.

Clip hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 học sinh thương vong ở TP.Biên Hòa.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày, xe tải mang BKS 60C-132.31 chạy trên đường Bùi Văn Hòa theo hướng đi từ vòng xoay cổng 11 về trung tâm TP.Biên Hòa.

Khi đến giao lộ Bùi Văn Hòa - Phan Đăng Lưu (phường Long Bình, TP.Biên Hòa), tài xế rẽ phải để vào Khu công nghiệp Long Bình thì xảy ra va chạm với xe điện do em T.L.V (14 tuổi, ngụ phường Long Bình) cầm lái chở theo em trai T.L.P. (8 tuổi).

Góc đường nơi xảy ra vụ va chạm khiến 2 học sinh thương vong. Ảnh: Thành Nam

Cú va chạm khiến 2 em học sinh ngã xuống đường, trong đó em P. không may bị bánh xe chèn qua người khiến tử vong tại chỗ, còn em V. bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe điện bị xe tải kéo lê gần 50m trên đường mới dừng lại. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã đến cơ quan công an làm việc.

Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng.

Được biết, 2 em V. và P. đang trên đường về nhà để ăn cơm trưa sau buổi học sáng thì không may gặp tai nạn. Nghe tin báo, mẹ của bé P. chạy đến hện trường, ngã quỵ khi nhìn thấy thi thể của con trai.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chiếc xe tải kéo lê xe điện của 2 học sinh gần 50m mới dừng lại. Ảnh: Thành Nam

Lực lượng CSGT khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Thành Nam