Trung Quốc 'nổi giận' yêu cầu NATO 'đừng làm kẻ gây rối nữa'

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân phát biểu trong phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Thứ Năm, ngày 24/3/2022. Ảnh AP

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân tuyên bố lý do chính dẫn đến “tình trạng an ninh” hiện tại của châu Âu là do NATO khăng khăng theo đuổi an ninh tuyệt đối và loại trừ chính trị các quốc gia đối đầu.



Phát biểu tại cuộc họp ngắn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cuối tuần này, ông Trương Quốc lưu ý rằng cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine là kết quả của việc NATO liên tục mở rộng về phía đông và kêu gọi khối quân sự do Mỹ lãnh đạo từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh và ngừng trở thành “kẻ gây rối”.

"NATO nên từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh lỗi thời và đối đầu theo khối, đồng thời ngừng tạo ra những kẻ thù tưởng tượng và gây bất ổn cho châu Âu cũng như châu Á - Thái Bình Dương. Tổ chức này nên đóng góp cho hòa bình và ổn định ở châu Âu và hơn thế nữa, thay vì chỉ đơn thuần là một bên gây rối", nhà ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Ông cũng chỉ ra hành vi “tự mâu thuẫn” của NATO:

"Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố là một liên minh phòng thủ khu vực, nhưng lại tự mâu thuẫn khi tìm cách vi phạm giới hạn địa lý và mở rộng chương trình nghị sự, gây chia rẽ và căng thẳng, kích động đối đầu và tăng cường quan hệ quân sự với các nước châu Á - Thái Bình Dương. Theo đuổi an ninh tuyệt đối và loại trừ chính trị cũng như ngăn chặn bằng vũ lực đối là mấu chốt lý giải tại sao châu Âu đang ở trong hoàn cảnh khó khăn về an ninh", ông Trương tuyên bố.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cảnh báo thêm rằng, châu Âu, và thậm chí cả thế giới, sẽ bị cuốn vào tình trạng hỗn loạn lớn hơn” trừ khi NATO thay đổi suy nghĩ của mình.

Ông Trương cũng nhắc lại lời kêu gọi của Trung Quốc về một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, đồng thời thúc giục họ bắt đầu đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt. Ông cũng đề nghị Mỹ, EU và NATO nên ngồi lại với Moscow để “đối thoại toàn diện và sâu sắc”.

“Họ nên thảo luận về cách xây dựng một cấu trúc an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững cũng như hiện thực hóa an ninh chung”, vị quan chức Trung Quốc nói đồng thời cho biết thêm rằng điều quan trọng là phải ngăn chặn mọi nỗ lực “thổi phồng” xung đột để tránh leo thang căng thẳng hơn nữa.

Quan hệ giữa Trung Quốc và NATO ngày càng căng thẳng. Hồi tháng 6 năm ngoái, NATO đã lần đầu tiên mô tả Trung Quốc là "thách thức". NATO cũng cáo buộc Trung Quốc nhắm mục tiêu vào các thành viên trong liên minh bằng những "hoạt động không gian mạng độc hại và luận điệu đối đầu".

Trong khi đó, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ cũng đã xấu đi xuống mức đáng báo động sau vụ bắn rơi một khinh khí cầu do thám Trung Quốc hồi đầu tháng. Mỹ đã tuyên bố sẽ cắt liên lạc quân sự với Trung Quốc sau vụ việc và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty và tổ chức Trung Quốc có liên quan.