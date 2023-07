Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".



Trước đó, ngày 3/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An nhận được đơn trình báo của Ngân hàng H., chi nhánh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.

Số CMND giả mà Nguyễn Thế Tuấn, Võ Trọng Huy dùng để qua mặt các ngân hàng, lập tài khoản mạo danh (không có thực). Ảnh: CA

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ các đối tượng gây án là Nguyễn Thế Tuấn (sinh năm 1989), trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Võ Trọng Huy (sinh năm 1988, trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng. Quá trình khám xét nhà các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ rất nhiều chứng minh nhân dân (CMND) giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu.

Công an xác định, từ tháng 5/2023 đến tháng 7/2023, Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy làm "chân rết", sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.

Huy và Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Sau khi sử dụng CMND giả lập được tài khoản mạo danh ở ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên "H.N" với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng.

Với phương thức, thủ đoạn trên, 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện nhiều vụ thu về số tiền lớn.



Sau khi mua tài khoản mạo danh từ Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy, các đối tượng có tên tài khoản "H.N" đã sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng.

Theo đánh giá của cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, vụ việc này cho thấy đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng kẽ hở trong công tác bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng, dịch vụ viễn thông... để thực hiện hành vi phạm tội.

Các ngân hàng, dịch vụ viễn thông cần tăng cường công tác bảo mật thông tin khách hàng. Kiểm soát chặt chẽ việc mở, đăng ký dịch vụ tài khoản ngân hàng, việc đăng ký, kích hoạt sử dụng thuê bao điện thoại. Chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ, nhân viên về kỹ năng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực có liên quan. Người dân không nên cho mượn hay đăng tải thẻ căn cước công dân, CMND lên mạng xã hội, không mua bán, sử dụng các tài khoản ngân hàng được rao bán trên mạng xã hội… tránh kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, cần thận trọng khi chuyển tiền vào tài khoản lạ, cần xác minh cụ thể, chính xác rồi mới thực hiện giao dịch.