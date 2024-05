Vị ngọt giữa rốn mặn vùng hạ Long An

Thạc sĩ, giảng viên đại học ngồi xe lăn xung trận tiếp nước

Năm 2024, thời tiết hết sức khắc nghiệt. Long An là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn mặn. Đời sống vốn khó khăn giờ lại vất vả thêm.

"Thiếu nước gần như khiến mọi thứ bị đảo lộn ở vùng đất hiền hòa này. Những lúc như tuyệt vọng, tình cảm người dân lại gắn kết nhau. Họ san sẻ yêu thương, chia nhau từng giọt nước ngọt để vượt qua mùa hạn hán kỷ lục", thạc sĩ Đặng Hoàng An (35 tuổi), nguyên giáo viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM mở đầu câu chuyện.

Thạc sĩ Đặng Hoàng An (35 tuổi, nguyên giáo viên trường Đại học sư phạm TPHCM) đến với người dân thiếu nước, vùng hạ Long An. Ảnh: Mạnh Tiến

Hai cơn mưa kéo dài liên tục trong 2 ngày cuối tuần, nắng nóng đã giảm đi phần nào. Mầm sống của nhiều cây xanh, cây ăn trái ven lộ đã tạo một màu sáng dọc con đường tỉnh 833B về hướng huyện Cần Đước.

Chiều tà 9/5, chúng tôi chạy xe máy vòng qua các tuyến đường đan đoạn qua ấp 2, xã Long Định, huyện Cần Đước. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh khá lạ. Cách khoảng vài chục mét có thùng phuy màu xanh dung tích 300 lít, 500 lít trữ nước đặt liền kề.

Tới gần nhìn thấy rõ trên mỗi bình đều ghi dòng chữ "nước từ thiện". Đây là lượng nước sạch được UBND xã cùng một số Mạnh thường quân tài trợ, giúp dân địa phương chia sẻ khó khăn mùa khô hạn.

Một trong số mạnh thường quân "ruột" với bà con là anh Đặng Hoàng An ( 35 tuổi), thạc sĩ, nguyên giảng viên của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nhà ở tại địa phương.

Có mặt tại căn nhà cấp 4, nằm sâu trong con hẻm nhỏ, khi chúng tôi đến anh An còn tất bật điện thoại gọi xe chở nước về. Rồi anh động viên mọi người về nhà nghỉ ngơi khi có nước sẽ thông báo. Sự nhiệt tình, tính cách đúng dân miền Tây của anh làm chúng tôi cảm thấy vui lây, dù thời tiết vẫn còn gay gắt.

Thạc sĩ Đặng Hoàng An đồng hành cùng các hộ dân đang "khát nước". Ảnh: Mạnh Tiến

Anh An ngồi trên chiếc xe lăn từ từ kể lại: Năm 2016, khi đó An đang là thạc sĩ, giảng viên khoa Tâm lý học của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Một chiều đi dạy về nhà trọ, anh không may bị té cầu thang chấn thương nặng. Dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng rồi đến đâu anh đều chỉ nhận được cái lắc đầu. Thạc sĩ trẻ tuổi vĩnh viễn bị liệt 2 chân phải đi lại bằng xe lăn, cuộc đời anh bắt đầu rẽ sang hướng khác...

Đồng hành cùng nông dân

Không đầu hàng trước số phận, 7 năm qua, anh An ngoài làm việc online tại nhà, anh còn trợ giảng cho một số trường đại học. Được bao nhiêu, anh dành dụm mua xe lăn tặng cho người khuyết tật, trao học bổng học sinh nghèo,… Đến năm 2024 là tròn 100 chiếc xe lăn anh trao đi.

Chứng kiến nỗi vất vả của bà con trong mùa hạn mặn này, An đã nảy sáng kiến huy động nhiều Mạnh thường quân, quyên góp tặng nước sạch cho nông dân.

Nguyễn Nhật Trường, tài xế, quê huyện Đức Hòa, cùng vợ là giáo viên sử dụng ô tô tải gia đình chở nước giúp dân. Ảnh: Mạnh Tiến

"Cô Ba, chú Tám uống nước mát, ngon miệng nha!", anh An vừa nói vừa trao tận tay lốc nước ngọt cho mỗi gia đình.

Thấy anh bị tàn tật như thế mà vẫn ngày đêm có mặt tại khu vực "khát nước", một số mạnh thường quân ở trong xã, huyện và ngoài tỉnh gọi điện cho anh biết sẽ cùng tham gia hỗ trợ cho tới mùa mưa.

Suốt gần hai tháng, nhiều lần anh An bị cảm sốt nhưng vẫn cố gắng gượng dậy để đồng hành cùng xóm làng.

Một phụ nữ xã Long Định, huyện Cần Đước vui mừng nhận lốc nước. Ảnh: Mạnh Tiến

Vợ chồng anh Nguyễn Nhật Trường (tài xế) cùng vợ Lê Thị Bích Ngọc, giáo viên một trường tiểu học tại huyện Bến Lức (Long An) cũng như anh An, luôn sống với bà con vùng khô hạn như chính người ruột thịt của mình.

Dù đã có 2 cơn mưa đầu mùa nhưng đất vẫn còn khô trắng không có cọng cỏ. Ảnh: Mạnh Tiến

Anh Trường cho biết, huyện Cần Đước là quê vợ, thấy người dân miền hạ đang thiếu nước như thế mỗi tuần anh chở 4-5 chuyến xe tải đem nước ngọt từ huyện Đức Hòa đến huyện Tân Trụ, Cần Đước giúp dân.

Sau chuyến đi đầu tiên vào ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, chứng kiến nỗi vui mừng của bà con khi nhận từng phuy nước, anh Trường tiếp tục đều đặn chở nước miễn phí về miền hạ khô hạn mỗi ngày.

Còn chị Bích Ngọc (vợ anh Trường) ngoài giờ lên lớp, buổi chiều đến tối chị trực tiếp chở từng can nước đi qua các con hẻm nhỏ cho mỗi hộ chỉ có người già, người bệnh, trẻ em... không tự đi lấy được.

"Cần Đước là quê của mình, thấy bà con bị như thế này sao mà cầm lòng được", chị Ngọc chia sẻ.

Tính đến nay, anh An đã hỗ trợ tổng cộng 50m3 nước, hơn 500 lốc nước chai cho những hộ gia đình thiếu nước uống. Vợ chồng anh Trường trong vòng một tháng qua một tuần chở 4 chuyến, mỗi chuyến 5m3 nước sạch cho bà con.

Thầm lặng giúp hàng ngàn người vượt qua mùa khô hạn, những người như anh An, vợ chồng anh Trường - chị Ngọc đã để lại "vị ngọt" trong lòng người dân giữa rốn mặn vùng hạ Long An.