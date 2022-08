Theo Tổng cục Du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam phục vụ 60,8 triệu lượt khách nội địa, gần bằng mục tiêu cả năm. Chỉ riêng trong tháng 6, khi mùa hè bắt đầu, lượng khách đạt 12,2 triệu lượt, mức tăng kỷ lục từ khi có dịch Covid-19. Các điểm đến hút khách bậc nhất phải kể đến Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hạ Long, Sa Pa, Phú Quốc... với hàng triệu lượt khách trong 6 tháng.

Lý giải cho sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, các chuyên gia cho rằng mùa hè năm nay đã thực sự "cởi trói" cho du khách sau hơn hai năm Covid-19. Đặc biệt, rất nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn được đầu tư kịp thời đã kích "ngòi nổ" cho một làn sóng du lịch nội địa trên khắp các tỉnh thành.

Lễ hội Carnival đường phố thổi bùng “sức nóng” cho thành phố du lịch biển Sầm Sơn. Ảnh: B.L

Dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đang tăng trưởng khoảng 50%-75%, mức tăng cao thứ 4 thế giới.

Không khí hội hè sôi động

Không khí lễ hội tưng bừng, các con đường nhộn nhịp du khách là hình ảnh được thấy ở các thành phố biển Sầm Sơn, Hạ Long, Đà Nẵng… hay "kinh đô nghỉ hè" Sa Pa suốt những tháng hè vừa qua, khi một loạt các sự kiện lớn được tổ chức. Hơn 30.000 du khách đổ về thị xã Sa Pa để xem Lễ hội hoa hồng với quy mô hoành tráng diễn ra ngay từ đầu hè. Còn tối 9/7, có hơn 20.000 khách tập trung tại Công viên Châu Á, Đà Nẵng nơi diễn ra Đại nhạc hội "Take me to the Sun" và trình diễn pháo hoa – một "đặc sản" của thành phố sông Hàn vốn đã vắng bóng suốt 2 năm Covid-19.

Song song với đó, chuỗi sự kiện lễ hội "Đến Sa Pa bay giữa mùa hoa" hay "Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng" tiếp tục được các địa phương Sa Pa, Đà Nẵng phối hợp cùng tập đoàn Sun Group tổ chức. Trong đó nổi bật là lễ hội Carnival đường phố "Take me to the Sun" ở Đà Nẵng kéo dài suốt một tháng, với 10 xe diễu hành trang hoàng lộng lẫy cùng gần 160 vũ công trong nước và quốc tế, mang tới những màn trình diễn mãn nhãn nhất. Mới đây, Sun World Fansipan Legend cũng tiếp tục tổ chức mùa giải "Vó ngựa trên mây" lần thứ 5, với những màn trình diễn đua ngựa và diễu hành liên tục trong các ngày cuối tuần suốt tháng 7.

Lan tỏa từ Đà Nẵng, chuỗi sự kiện Sun Fest tiếp tục được tổ chức tại nhiều điểm nóng du lịch khác như Hạ Long với Đại nhạc hội tối 16/7 hay chuỗi đêm nhạc Sun Fest ở Sầm Sơn diễn ra suốt 3 tháng hè. Chưa hết, trong tháng 8, 9, các sự kiện đêm nhạc EDM sẽ thổi bùng không khí lễ hội ở các thành phố biển nổi tiếng.

Dễ thấy, không khí lễ hội đang được xem là "tuyệt chiêu" mà các điểm đến tung ra để hút khách. Nếu như các thành phố biển là tâm điểm vui chơi, giải trí với những lễ hội Carnival hè rực rỡ hay các đêm nhạc sôi động mỗi tối cuối tuần, thì vùng cao lại là thánh địa của những lễ hội đậm đà bản sắc Tây Bắc.

Dấu mốc "bùng nổ" của du lịch Việt được ghi nhận bằng những con số nức lòng. Tổng lượng khách du lịch đến Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 6,8 triệu lượt, bằng 68,2% kế hoạch năm. Tại Đà Nẵng, lượng khách và doanh thu đạt gần 80% so với thời điểm trước dịch, cùng kỳ 2019, còn với Lào Cai, lượng khách tăng 150% so với cùng kỳ 2021.

Những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn

Trong nhiều diễn đàn về phục hồi du lịch, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp với vai trò "cánh chim đầu đàn" đều xác định sản phẩm mới hấp dẫn là "chìa khóa" để gia tăng sức hút du lịch.

Chưa bao giờ việc đầu tư các sản phẩm du lịch mới để mở rộng và nâng tầm trải nghiệm cho du khách được các doanh nghiệp chú trọng đầu tư như thời điểm này. Sau hai năm ngủ đông vì Covid-19, Sun World Ba Na Hills đã mang một diện mạo hoàn toàn mới. Thác thần Mặt Trời với những bức tượng được tạo tác bởi gia tộc điêu khắc lừng danh thế giới hay Lâu đài Mặt Trăng với vẻ đẹp như bước ra từ cổ tích trở thành những điểm check-in cực "hot" mùa hè này. Chưa hết, nhiều lễ hội nhộn nhịp hay show diễn đẳng cấp được đầu tư để tạo thêm trải nghiệm cho du khách trên đỉnh núi Chúa.

Phú Quốc cũng là một trong những điểm đến đặc biệt hút khách sau khi ngành du lịch được mở cửa. Trong 6 tháng qua, khách đến Phú Quốc ước đạt 1,4 triệu lượt, đạt 70% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế là 46.200 lượt. Các sản phẩm du lịch tại đảo Ngọc được đầu tư, đổi mới liên tục và có tính lan tỏa cao.

Là một trong những "điểm nhấn" của đảo ngọc, Hòn Thơm nay càng hấp dẫn với các trò chơi mới được đầu tư ở Sun World Phu Quoc như Mộc Xà Thịnh Nộ - tàu lượn bằng gỗ khổng lồ với những khúc cua thót tim, hay Mắt Đại Bàng - đài quan sát 360 độ nơi du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Hòn Thơm ngoạn mục.

Sắp tới, Hòn Thơm còn tiếp tục được đầu tư để trở thành Đảo Thiên Đường, nơi hội tụ những trải nghiệm cao cấp đáp ứng nhu cầu của du khách hạng sang như du thuyền, resort xa xỉ, đại lộ mua sắm hàng hiệu, hứa hẹn sẽ đón dòng khách quốc tế lớn đổ về đảo Ngọc.

Ngành du lịch Việt đang từng bước tái sinh. Dẫu mùa hè 2022 mới chỉ ghi nhận sự bùng nổ của du lịch nội địa, nhưng theo dự báo, nhiều sản phẩm mới, cao cấp tới đây đã sẵn sàng đón đầu mùa cao điểm du lịch quốc tế, để du lịch Việt Nam thực sự khôi phục.