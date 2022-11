Bộ phim "Black Panther: Wakanda Forever" của Marvel đã vượt mốc 400 triệu USD tại phòng vé toàn cầu chỉ sau sáu ngày phát hành. Sản phẩm siêu anh hùng mới nhất của Marvel ra mắt trong bối cảnh "Black Adam" của DC đang "hưng phấn" với khoảng 350 triệu USD trên toàn thế giới sau gần một tháng phát hành. "Wakanda Forever" ra mắt với doanh thu cuối tuần mở màn xuất sắc 181 triệu USD trong nước, chỉ kém một chút so với kỷ lục 187 triệu USD cuối tuần mở màn năm 2022 của "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" hồi đầu năm nay.

Bộ phim "Black Panther: Wakanda Forever" của Marvel đã vượt mốc 400 triệu USD. (Ảnh: Marvel).

Bộ phim đã thu về 213 triệu USD trong nước và thêm 187 triệu USD tại các quốc gia trên thế giới, đưa doanh thu toàn cầu lên 400 triệu USD. "Wakanda Forever" đã vượt qua tổng doanh thu của một vài bộ phim đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel như "The Incredible Hulk" và "Captain America: The First Avenger". "Wakanda Forever" cũng đã vượt qua "Black Widow" ra mắt vào năm ngoái, nhưng bộ phim đó được phát hành đồng thời trên dịch vụ phát trực tuyến Disney+ với phí truy cập VIP. Bộ phim của siêu anh hùng Black Panther cũng vượt qua doanh thu trọn đời 402 triệu USD của "Eternals", vượt qua tổng doanh thu 432 triệu USD và 449 triệu USD trên toàn thế giới của "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" và "Thor" vào cuối tuần thứ hai.

"Wakanda Forever" hứa hẹn đạt 1 tỷ USD doanh thu

Trên bình diện quốc tế, đất nước "cống hiến" nhiều nhất doanh thu cho bộ phim cho đến nay là Vương quốc Anh (14,6 triệu USD), tiếp theo là Mexico (12,9 triệu USD) và Pháp (11,5 triệu USD). "Wakanda Forever" đã đặt ra một tiêu chuẩn cao cho chính nó. Bộ phim "Black Panther" đầu tiên ra mắt năm 2018 là một hiện tượng phòng vé. Phim đã thu về 700 triệu USD trong nước, doanh thu lớn thứ sáu trong lịch sử và kết thúc trình chiếu trên toàn thế giới với 1,3 tỷ USD. "Black Panther" cũng đã giành được đề cử Phim hay nhất đầu tiên cho MCU tại giải Oscar và vẫn được người hâm mộ yêu mến cho tới hiện tại.

Sau khi loại bỏ được "Black Adam", bộ phim không còn đối thủ cạnh tranh cho đến khi "Avatar: The Way of Water" ra mắt vào tháng sau, "Wakanda Forever" có cơ hội tận dụng được thời gian nghỉ lễ để tăng doanh thu. Forbes đã dự đoán rằng, bộ phim siêu anh hùng có thể tăng gấp 3 lần doanh thu bình thường, khi tiếp tục trình chiếu trong dịp nghỉ lễ, điều này sẽ đưa bộ phim vượt mốc 1 tỷ USD trên toàn cầu. Con số này sẽ cao hơn doanh thu của cả hai bộ phim MCU khác vào năm 2022 "Doctor Strange 2" với 955 triệu USD trên toàn cầu, trong khi "Thor: Love and Thunder" kiếm được 760 triệu USD.

Được đạo diễn bởi Ryan Coogler, người cũng chỉ đạo phần phim đầu tiên, "Wakanda Forever" khám phá nỗi đau và xáo trộn gia đình sau cái chết của Vua T'Challa. Việc sản xuất bộ phim bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự ra đi của ngôi sao Chadwick Boseman vì bệnh ung thư vào năm 2020, sau thời gian chiến đấu với bệnh tật trong 4 năm.

"Wakanda Forever" có sự tham gia của Letitia Wright trong vai Shuri, Lupita Nyong'o trong vai Nakia, Danai Gurira trong vai Okoye, Winston Duke trong vai M'Baku, Dominique Thorne trong vai Riri Williams/Ironheart, Florence Kasumba trong vai Ayo, Michaela Coel trong vai Aneka, Angela Bassett trong vai Thái hậu Ramonda, Mabel Cadena trong vai Namora, Alex Livinalli trong vai Attuma, Martin Freeman trong vai Everett Ross và Tenoch Huerta Mejía trong vai Namor.