Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Sơn La, Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Đăk Nông đã được tổ chức thành công, hoàn thành nhiều nội dung quan trọng.

Giúp nông dân Sơn La phát triển kinh tế, làm giàu

Ngày 29/9, Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, đã diễn ra với sự tham gia của 241 đại biểu chính thức, đại diện hơn 170.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La.

Với tinh thần "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển", Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thông qua 15 chỉ tiêu quan trọng; bầu 31 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Sơn La khóa X. Đồng chí Nguyễn Huy Anh - Chủ tịch Hội ND khóa IX được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh khóa X.

Đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN (giữa) chúc mừng Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Sơn La khóa X. Ảnh: Ngọc Hoài

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Tiến Nam đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được của Hội ND tỉnh Sơn La trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh và gợi mở thêm 5 nội dung quan trọng trong thời gian tới. Theo đó, các cấp Hội ND tỉnh Sơn La cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh. Hội cần tăng cường, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện, nguồn lực phát triển kinh tế, làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các cấp Hội ND tỉnh Sơn La cần làm tốt việc tập hợp, vận động hội viên nông dân nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân được học tập, nâng cao trình độ, coi trọng hình thức "Nông dân dạy nông dân"; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Phát huy vai trò của Hội ND các cấp, xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện của Hội Nông dân

Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Đăk Nông lần thứ V lấy chủ đề "Đoàn kết- Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", với mục tiêu, nhiệm vụ "Xây dựng Hội ND Đăk Nông vững mạnh, khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới".

Đồng chí Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội ND tỉnh Đăk Nông. Ảnh: T.D

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đăk Nông; Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông.

Nhiệm kỳ mới 2023-2028, Hội ND tỉnh Đăk Nông tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Định đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tổ chức Hội và phong trào nông dân Đăk Nông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh các cấp Hội ND tỉnh Đăk Nông cần vận động, tuyên truyền, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp; chuyển đổi tư duy của hội viên, nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với liên kết sản thuật và phát triển du lịch…

Các cấp Hội cần chú trọng làm tốt dịch vụ về vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư đầu vào chất lượng cao; hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản cho hội viên nông dân, tham gia xây dựng nhiều sản phẩm OCOP mang thương hiệu đặc trưng của Đăk Nông…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Đăk Nông khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Hồ Gấm tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Hội ND tỉnh Đăk Nông khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.