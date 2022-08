Dù doanh số bán xe mới giảm, đại lý xe vẫn lãi đậm

Theo dự báo từ J.D. Power và LMC Automotive cho thấy, doanh số bán lẻ xe mới trong tháng này dự kiến đạt 988.400 chiếc, giảm 10,8% so với tháng 7/2021 và ít hơn tương đương một ngày bán so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn nữa, tổng doanh số bán xe mới của tháng 7/2022 dự kiến đạt 1.159.700 chiếc, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2021.



Thomas King, Chủ tịch bộ phận phân tích và dữ liệu của J.D. Power cho biết: “Tháng 7/2022 lại là một tháng nữa mà nguồn cung hạn chế khiến doanh số bán xe thấp trên số liệu nhưng lại mang đến giá giao dịch và lợi nhuận kỷ lục cho đại lý. Tháng 7/2022 đang trên đà là tháng thứ 9 liên tiếp lượng hàng tồn kho bán lẻ nằm dưới 900.000 chiếc do dự đoán về việc cải thiện số lượng sản xuất xe không thành hiện thực”.

Dữ liệu từ J.D. Power tiết lộ rằng, 55% lượng xe bán ra tại Mỹ trong tháng này sẽ được bán trong vòng 10 ngày kể từ khi đến đại lý. Thời gian trung bình một chiếc xe mới thuộc sở hữu của đại lý trước khi được bán cũng đang có xu hướng giảm xuống còn 19 ngày so với 29 ngày cách đây 12 tháng.

Người tiêu dùng dự kiến sẽ chi trả gần 45,3 tỷ USD cho các phương tiện mới, đây sẽ là mức cao thứ hai trong tháng 7/2022 nhưng thấp hơn 3,5% so với tháng 7/2021.

Việc thiếu hàng tồn kho đã khiến các nhà sản xuất ô tô giảm giá xe mới. J.D. Power tiết lộ mức chi tiêu trung bình cho mỗi chiếc xe đang đạt mức 894 USD, giảm 54,7% so với một năm trước. Đồng thời đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp mức chi tiêu trung bình cho mỗi chiếc xe dưới 1.000 USD cũng như lần đầu tiên dưới 900 USD.

Trong khi người tiêu dùng đang chật vật thì các đại lý lại đang hưởng mức lợi nhuận kỷ lục. “Tổng lợi nhuận của nhà bán lẻ trên mỗi đơn vị, bao gồm lợi nhuận gộp và bảo hiểm, đang trên đà đạt mức kỷ lục hàng tháng với 5.023 USD, tăng 815 USD so với một năm trước. Lợi nhuận nhà bán lẻ trên mỗi đơn vị của 9 trong số 10 tháng qua không hề nằm dưới 5.000 USD. Mức lợi nhuận này hoàn toàn có thể bù đắp cho sự sụt giảm doanh số bán hàng, bởi tổng lợi nhuận của các nhà bán lẻ thu được từ việc bán xe hơi mới trong tháng 7/2022 dự kiến sẽ tăng 2,5% so với tháng 7/2021 và đạt 5 tỷ USD, cao nhất so với cùng kỳ và cao thứ tư tất cả các tháng" - Thomas King, Chủ tịch bộ phận phân tích và dữ liệu của J.D. Power nhấn mạnh.