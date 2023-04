Nông dân Cà Mau thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, lập thành tích chào mừng Đại hội

Ðầu tháng 4 này, Hội Nông dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau sẽ tiến hành Ðại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ðây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh chọn chỉ đạo điểm.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện U Minh cho biết: Toàn huyện có hơn 14.800 hộ hội viên, nông dân, chiếm 56,63% số hộ trên địa bàn. Chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, hội viên, nông dân, chi hội trên địa bàn huyện phấn đấu có những việc làm, phần việc ý nghĩa, thiết thực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP tại của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Tân Thành, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly

Hội viên nông dân huyện U Minh đã sôi nổi tham gia phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nhân rộng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp...

Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện U Minh có hơn 34.000 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, tạo việc làm cho lao động nông thôn, như các mô hình: nuôi tôm càng xanh, nuôi heo thương phẩm, trồng cam, quýt tại xã Khánh Thuận; trồng táo tại xã Khánh Hội; trồng rau trong nhà lưới tại xã Khánh Tiến...

Ông Nguyễn Quang Chánh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh An, phấn khởi: Hội Nông dân xã Khánh An chọn việc thành lập HTX An Hoà là hoạt động chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và là mô hình hiệu quả sẽ nhân rộng trên địa bàn.

Theo ông Chánh cho biết: HTX An Hoà là điểm sáng của những nhà nông vượt khó, quyết tâm bám đất quê hương. HTX có 14 thành viên, tổng diện tích 37ha, bình quân mỗi hộ bán mỗi ngày từ 200-500 kg bồn bồn; cá đồng thì thu hoạch vào mùa mưa, thu nhập từ 20-50 triệu đồng/hộ.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau của Hội Nông dân tỉnh Cà Mau.

Hướng về đại hội nông dân các cấp, những ngày này Hội Nông dân huyện Thới Bình đã phát động thi đua thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng.

Với công trình, phần việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, huyện chọn xã Trí Phải làm điểm chỉ đạo. Mới đây, lực lượng ra quân có 35 cán bộ, thực hiện dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, trồng hoa giấy hai bên tuyến đường Ấp 1 với chiều dài 1.800 m. 170 cây hoa giấy do UBND xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ, trị giá gần 12 triệu đồng.

Cùng với Hội Nông dân xã Trí Phải, Hội Nông dân các xã, thị trấn khẩn trương kêu gọi cán bộ, hội viên chung tay thực hiện để tạo mỹ quan, góp phần đưa Thới Bình về đích huyện NTM.

Ông Nguyễn Thanh Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trí Phải, cho biết, 7 chi hội, 44 tổ hội trực thuộc đều vận động hội viên, nông dân thực hiện mô hình mỗi hộ gia đình có hố chứa rác thải và xử lý rác thải theo quy định. Nông dân nhiệt tình hưởng ứng. Ðến nay có hơn 2.000 hộ áp dụng.

Bên cạnh đó, để chào mừng đại hội, Hội Nông dân huyện Thới Bình còn thực hiện hoạt động "Nông dân với văn hoá giao thông". Cán bộ, hội viên ra quân phát tờ rơi tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, mỗi cán bộ, hội viên nông dân sẽ là những tuyên truyền viên, là lực lượng nòng cốt cho các hoạt động vận động nông dân tại cơ sở đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, với chủ đề: "Cán bộ, hội viên nông dân Việt Nam đoàn kết, tích cực, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII". Theo đó, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau kêu gọi cán bộ, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo động lực mạnh mẽ, khí thế sôi nổi, sâu rộng, đều khắp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023, các chỉ tiêu của Nghị quyết Ðại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 trên địa bàn tỉnh. Ðồng thời, nhân rộng điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo nòng cốt, lan toả trong các cấp Hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.