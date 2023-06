VBA 5x5 năm 2023 chính thức khởi tranh từ 10/6

Ngày 10/06/2023, Lễ khai mạc VBA 5x5 năm 2023 diễn ra tại Hà Nội nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ với khán đài phủ kín. Năm liên tiếp thứ 2 khai mạc tại Hà Nội, VBA tiếp tục đem lại cảm giác mới mẻ cho người hâm mộ Thủ đô bằng mô hình thi đấu tập trung (Centralized) đến hết tháng 6. Bên cạnh việc nhà thi đấu theo dõi, khán giả có thể xem các trận đấu trực tiếp trọn vẹn trên kênh ON Sports, ON Sports News, ON Sports Action, ứng dụng ON và ON Plus của VTVcab.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội, phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, chủ tịch Hội đồng quản trị VBA và đại diện 7 câu lạc bộ bóng rổ, bao gồm: Hanoi Buffaloes, Thang Long Warriors, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Saigon Heat, Ho Chi Minh City Wings, Cantho Catfish; các cơ quan báo chí và nhà tài trợ cùng đối tác của giải đấu.

Mở đầu khai mạc, ông Lê Hoàng Anh - Uỷ viên Thường Trực Uỷ ban Tài chính - ngân sách Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Liên Đoàn Bóng rổ Việt Nam phát biểu:

"Kể từ khi thành lập đến nay, với sứ mệnh làm đầu tàu cho bóng rổ Việt Nam, VBA không chỉ kiên trì "truyền lửa" mà còn liên tục đổi mới và hoàn thiện để thích ứng tình hình mới cũng như đến gần hơn với cộng đồng.

Trong quá trình đó, sự thành công của 2 mô hình thi đấu tập trung được thử nghiệm gần đây đã giúp VBA có bước đệm quan trọng để VBA 2023 trở thành mùa giải đầu tiên có số trận vòng bảng tăng 50% với sự tranh tài của cả 7 CLB.

Mong rằng trong gian đoạn đầu khi áp dụng mô hình thi đấu tập trung tại Hà Nội - địa phương luôn ủng hộ và có phong trào bóng rổ phát triển hàng đầu Việt Nam sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh, kết nối CLB với khán giả, mà còn giúp các cầu thủ rèn luyện tốt hơn, nâng cao phong độ để bóng rổ Việt Nam không chỉ chinh phục đấu trường khu vực mà còn vươn tới những mục tiêu cao hơn ở cấp châu lục trong tương lai.

Và để mùa giải được chính thức khởi tranh, sau đây tôi xin tuyên bố "khai mạc Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam – VBA năm 2023".

Sau phần trao hoa cảm ơn nhà tài trợ và các đối tác báo chí đồng hành, mùa giải VBA thứ 8 chính thức bắt đầu với trận tranh tài đầy mong đợi của CLB Hanoi Buffaloes và Saigon Heat tại nhà thi đấu Cầu Giấy.

Tất cả trận đấu VBA 2023 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Sports News, ON Sports Action, ON Sports bắt đầu từ thứ bảy ngày 10/06/2023 vào lúc 19h30 - 21h30 các ngày trong tuần. Các trận cầu này sẽ được phát trên các ứng dụng ON Plus, VTVcab On.

Người hâm mộ có thể mua vé trực tiếp tại: https://ticket.vba.vn/

VBA 5x5 năm 2023 có tổng cộng 74 trận đấu được tổ chức theo mô hình thi đấu tập trung (Centralized) kết hợp sân nhà sân khách với sự tranh tài của 7 CLB VBA ở các thành phố gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng và Cần Thơ. Cụ thể: - Ngày 10/06/2023-03/09/2023: Vòng bảng gồm 63 trận đấu - Ngày 07/09/2023-15/09/2023: Bán kết với dự kiến 6 trận đấu - Ngày 17/09/2023-30/09/2023: Chung kết với dự kiến 5 trận đấu Trong đó, tại vòng bảng các đội sẽ gặp nhau 3 lần thay vì 2 lần như VBA 2022. Do đó, số trận đấu sẽ được nâng lên thành 63 trận (tăng 50% so với năm 2022). 21 trận tăng này sẽ được VBA tổ chức theo mô hình thi đấu tập trung (Centralized) tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (35 Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) từ ngày 10/06/2023 đến ngày 30/06/2023. Những trận đấu còn lại của mùa giải sẽ được tổ chức theo mô hình sân nhà sân khách tại các địa phương của 7 CLB.

Thêm một điểm mới của VBA năm nay chính là việc mở rộng cơ hội cho các tài năng trẻ. VBA 5x5 năm 2023 sẽ áp dụng điều lệ của VBA 5x5 năm 2022. Theo đó, năm nay, VBA chính thức thay đổi độ tuổi xét duyệt vận động viên thuộc chương trình đào tạo trẻ (Homegrown): Từ U20 sẽ đổi thành U18 (áp dụng độ tuổi này từ năm 2023 trở đi). Như vậy, các vận động viên trẻ tài năng có cơ hội được thi đấu chính thức và tỏa sáng tại các trận đấu bóng rổ chuyên nghiệp.



Lịch thi đấu VBA 5x5