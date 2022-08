Giá mít Thái hôm nay 19/8: Mít Thái mùa thuận tới đây giá tăng hay giảm, người dân bán có lời không?

Mít Thái mùa thuận tới đây giá tăng hay giảm, người dân bán có lời không?



Hiện nay, vào mùa nghịch, lượng mít Thái trong vườn rất ít nhưng giá mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) bán tại vựa chỉ ở mức 21.000 - 23.000 đồng/kg, còn mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì) từ 11.000 - 13.000 đồng, mít Ba hoặc mít chợ từ 3.000 - 6.000 đồng/kg nên nhiều người dân ở ĐBSCL cho rằng, vào mùa thuận, sản lượng mít Thái lớn sẽ khiến giá mít Thái thấp hơn mức hiện tại rất nhiều, dẫn đến việc không có lời hoặc thua lỗ.

Giá mít Thái hôm nay 19/8 tại ĐBSCL không có gì thay đổi với hôm qua. Như vậy sau 2 ngày (17 và 18/8) giá tăng liên tục, hôm nay giá mít Thái đã chựng lại. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tuy nhiên, cũng có số ít người dân nghĩ ngược lại, tức giá mít Thái mùa thuận tới đây sẽ khá lên. Bởi thị trường xuất khẩu Trung Quốc chỉ mới hồi phục và nhu cầu tiêu thụ là rất lớn.

"Thị trường mít Thái mới hồi phục 1 tháng nay thôi, trong khi đó giá mít Thái giảm mạnh nhiều tháng liên tiếp trước đó. Do đó, nếu để trái thời điểm này, hơn 3 tháng sau mít Thái mùa thuận thu hoạch có thể giá sẽ tốt" - Anh Trần Thanh Hải, nông dân trồng mít Thái ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang chia sẻ.

Cũng theo anh Hải, trong 2 năm qua, do tác động của dịch Covid-19 và giá phân bón tăng, nhiều nhà vườn đã không chăm sóc vườn mít Thái, cùng với đó là tình trạng chết cây xảy ra ở hầu hết các vườn dù ít hay nhiều nên diện tích mít Thái đã giảm đáng kể. Từ nhiều yếu tố trên, có thể nói khả năng giá mít Thái mùa thuận sẽ khả quan.

Để đạt được lợi nhuận cao nhất có thể, theo anh Hải, nhà vườn cần để ít trái trên cây, tiến hành dưỡng, tuyển trái, bao trái, chăm sóc hợp lý để trái mít Thái to tròn bán được mít Nhất hoặc mít Nhì.

Theo anh Nguyễn Văn Kiên, một chủ vựa mua mít Thái ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hiện nay, giá mít Thái không còn theo quy luật như trước đây, tức không còn chuyện mùa nghịch tăng mùa thuận giảm mà phải có thêm các yếu tố khác tác động, chi phối nữa.

Giá mít Thái hôm nay 19/8: Chựng lại sau 2 ngày tăng giá

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 19/8 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái chưa có gì thay đổi với hôm qua. Như vậy sau 2 ngày (17 và 18/8) giá tăng liên tục, hôm nay giá mít Thái đã chựng lại.

Tại Tiền Giang, các vựa mua mít Kem lớn (mít Nhất) từ 22.000 - 23.000 đồng/kg, còn mít Kem nhỏ (mít Nhì) từ 12.000 - 13.000 đồng/kg. Đối với giá thu mua tại vườn ở Tiền Giang, các thương lái cho hay, mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) từ 20.000 - 21.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ (mít Nhì) từ 10.000 - 11.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác ở ĐBSCL như Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng và TP.Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 19/8 không tăng không giảm so với hôm qua.

Cụ thể, các vựa mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) từ 21.000 - 22.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì) từ 11.000 - 12.000 đồng/kg. Còn các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) từ 19.000 - 20.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì) từ 9.000 - 10.000 đồng/kg.

Đối với mít Ba vẫn giữ giá như hôm qua, các vựa mua 6.000 đồng/kg, còn thương lái mua 4.000 đồng/kg. Đối với mít chợ, các vựa mua mít chợ loại 1 từ 6.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 5.000 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 chỉ từ 4.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 3.000 đồng/kg.