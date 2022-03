Nuôi trâu, nuôi cá, nhà nông Lào Cai nhanh khấm khá

Hiệu quả từ nguồn vốn vay

Vừa qua, Hội ND huyện Mường Khương đã tổ chức nghiệm thu dự án vay vốn Quỹ HTND nuôi trâu sinh sản trên địa bàn xã Cao Sơn. Dự án được đánh giá đạt hiệu quả kinh tế cao.

Cụ thể: Dự án này được triển khai trong 3 năm, cho 8 hộ hội viên vay vốn, bình quân mỗi hộ vay 50 triệu đồng. Tổng doanh thu sau 3 năm thực hiện dự án đạt khoảng 1,2 tỷ đồng, sau khi trừ các chi phí đầu tư, dự án thu về gần 700 triệu đồng; ước tính thu nhập bình quân của 1 hộ sau 3 năm thực hiện dự án là 85,38 triệu đồng. Qua dự án này, Hội ND huyện đã thành lập Tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi trâu sinh sản, góp phần thay đổi nhận thức của nông dân từ chăn nuôi thả rông sang trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Mô hình nuôi cá chép thương phẩm tại xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: K.T

Để phát triển các chương trình, dự án Quỹ HTND trên địa bàn, Hội ND huyện Mường Khương đã chỉ đạo các cấp hội tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND. Trong đó, mở rộng quy mô vốn; chú trọng kiểm tra, kiểm soát quỹ; bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội trực tiếp tham gia quản lý Quỹ HTND.

Cũng từ nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND huyện Mường Khương đã cho 14 nông hộ vay 50 triệu đồng/hộ để thực hiện dự án nuôi cá chép thương phẩm trong 3 năm. Dự án nuôi cá chép thương phẩm xã Bản Sen là dự án có số vốn vay cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện.

Ông Trần Thanh Tú (thôn Na Phả, xã Bản Sen) cho biết: Nhờ nguồn vốn vay của Hội ND, gia đình có thêm tiền mua cá giống và thức ăn cho cá. Sau khi thả nuôi 500 con cá giống, gia đình tôi thu được gần 2 tấn cá. Với mức giá ổn định từ 50.000 - 150.000 đồng/kg đã mang lại nguồn thu lớn cho gia đình. Theo ông Tú, nuôi cá không khó nhưng để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm nuôi, ông thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do Hội ND huyện tổ chức.

Theo báo cáo của Hội ND huyện Mường Khương, Quỹ HTND các cấp đã cho 2 dự án nuôi trâu sinh sản trên địa bàn xã Cao Sơn và nuôi cá chép thương phẩm xã Bản Sen với 22 gia đình hội viên vay vốn. Trong đó, vốn Trung ương có 1 dự án với dư nợ 700 triệu đồng; vốn huyện 1 dự án, dư nợ 390 triệu đồng. Hiện nay, nguồn vốn Quỹ HTND huyện quản lý hơn 1,15 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cấp huyện 390 triệu đồng. Quỹ HTND đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, nhờ đó, thu nhập của nông dân được cải thiện.

Phát huy hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ

Hội ND huyện Mường Khương có 11.117 hội viên sinh hoạt tại 157 chi hội. Quỹ HTND được triển khai thông qua các mô hình, dự án, các tổ hợp tác, chi, tổ hội nghề nghiệp.

Bà Hạ Thị Khánh Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Mường Khương cho biết: Quỹ HTND là điểm tựa cho nhiều hộ nông dân mở rộng sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, hoạt động của Quỹ HTND vẫn còn một số hạn chế như xây dựng, phát triển quỹ chưa đều, chưa vững chắc; việc vận động tăng nguồn vốn, xây dựng hệ thống Quỹ HTND chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của nông dân, quy mô vốn của nhiều cơ sở hội còn nhỏ…

Ngoài phát triển nguồn Quỹ HTND, Hội ND huyện Mường Khương còn tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân về vốn; thực hiện các chính sách ưu đãi cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, cung ứng giống, phân bón, vật tư trả chậm. Đến nay, Hội ND huyện đã thành lập 56 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho 1.644 hội viên vay, với tổng dư nợ hơn 77 tỷ đồng; phối hợp với doanh nghiệp tín chấp mua phân bón trả chậm cho hơn 300 hộ nông dân tại các xã Cao Sơn, La Pan Tẩn, Nậm Chảy, Nấm Lư.