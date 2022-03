Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Du lịch Việt Nam mở cửa theo kế hoạch, không đua theo thị trường thế giới”

Mở cửa du lịch: Kiểm soát y tế trên tinh thần không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài

Ngày 15/3, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối điểm cầu tới một số địa phương trong nước và 94 Đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T. Tùng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá: "Chúng ta không chỉ mở cửa du lịch mà bản chất là mở cửa giao lưu và giao thương quốc tế như chưa có dịch Covid-19. Kèm với đó, chúng ta cần xây dựng một số giải pháp trên tinh thần kiểm soát rủi ro, có những biện pháp tối thiểu nhất để giữ an toàn cho tất cả du khách. Tất cả chúng ta cần tuân thủ tinh thần chỉ đạo của Chính phủ trên phương diện chống dịch".



Theo chia sẻ của Phó Thủ tướng, việc mở cửa trở lại du lịch ngày 15/3 không phải vì chạy đua theo các nước mà là lộ trình đã được tính toán trong một thời gian dài.

"Các Bộ, không riêng chỉ với bộ Văn hoá, cần đưa ra một lộ trình rất thận trọng. Không phải tuyên bố mở là ngay ngày mở cửa sẽ đông du khách mà phải là một quá trình phục hồi, phải tính bằng nhiều tháng.

Chúng ta đã trải quan đã qua 2 năm chống dịch. Nhớ lại năm 2020, chúng ta có quá trình chống dịch rất tốt. Cho đến năm 2021, tình hình phức tạp hơn nhưng Bắc Ninh, Bắc Giang rất vất vả vẫn rất tốt, chúng ta vẫn giữ được mùa vải thiều cho bà con. Đến thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam thì vượt khỏi tầm kiểm soát. Lúc đó, chúng ta đã trải qua rất nhiều cuộc họp, gạch xóa, nhiều ý kiến, nhiều cách làm khác nhau ở các tỉnh. Sau đó Chính phủ ra Nghị quyết 128, là cơ sở để chúng ta thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả.

Du khách quốc tế tham quan tại Vịnh Hạ Long

Quay trở lại câu chuyện mở cửa lại du lịch, ngày 15/2, chúng ta đã ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục lên 31 nghìn ca. Nhưng bây giờ không phải như năm 2020, mà mục tiêu chống dịch của chúng ta là kiểm soát hiệu quả, không vượt ngưỡng quá tải của hệ thống y tế.

Hiện nay, chúng ta còn nhiều nhiều vấn đề cần giải quyết. Hôm nay thông điệp chúng ta là quay lại như lúc chưa có dịch, chưa nói đến chuyện mở thêm visa vào lúc này và sẽ bàn vào dịp khác. Visa điện tử không có hạn chế so với trước.

Việc kiểm soát y tế trên tinh thần không phân biệt đối xử. "Đối với khách đi theo đường hàng không khi đã vào Việt Nam thì coi như người Việt Nam. Đối tượng khách đi theo đường bộ, đường thủy, do thời gian di chuyển kéo dài thì có một số thủ tục khác hơn song vẫn đảm bảo an toàn, thuận tiện cho du khách

Tôi mong muốn có nhiều hơn nữa sự kết nối của các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để tháo gỡ vướng mắc, góp phần thúc đẩy các hoạt động quảng bá, xúc tiến, sớm đem lại nhiều hiệu quả tích cực từ việc mở cửa hoạt động trở lại.

Cuối cùng, chúng ta qua 2 năm chống dịch vừa rồi, người Việt Nam chúng ta đã khơi dậy được mạnh mẽ được những giá trị tốt đẹp. Người Việt Nam chúng ta không chỉ chia sẻ với nhau mà còn với cộng đồng. Tôi cũng rất chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp du lịch, những hộ dân làm du lịch hai năm qua. Nhưng chúng ta cùng nhau tin rằng chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh, giờ chúng ta cùng nhau làm lại, lấy lại những gì đã mất. Tại Hội nghị này, nhiều kiến nghị mang tính xây dựng vì sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong tương lai", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Mở cửa du lịch: Kiến nghị của lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp cần sớm ban hành phương án thống nhất đón khách quốc tế

Du khách quốc tế du ngoạn bằng thuyền gỗ tại Vịnh Hạ Long

Bên cạnh phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại sứ Việt Nam tại nước ngoài, cũng có nhiều tham luận, kiến nghị đề xuất của lãnh đạo các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và hàng không gửi tới Bộ Ngoại giao, Bộ VHTTDL và Bộ Y tế, Bộ Công an. Trong đó, ý kiến của bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết: "Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhận được yêu cầu tìm hiểu thông tin từ các đối tác liên quan đến hoạt động mở cửa. Do đó, chúng tôi mong muốn đơn giản hóa thủ tục trong hoạt động mở cửa. Đồng thời cần xây dựng chủ trương đón khách quốc tế hiệu quả. Trường hợp khách quốc tế không may mắc bệnh trong quá trình di chuyển tại Việt Nam chúng ta có thể hỗ trợ điều trị luôn cho khách tại khách sạn.

Tiếp đó cần nhanh chóng xây dựng hướng dẫn liên quan đến việc cấp thị thực cho du khách quốc tế. Cùng với đó, chúng tôi mong muốn các đại sư quán có thể cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến vấn đề mở cửa của nước sở tại. Từ đó giúp đưa khách từ Việt Nam ra nước ngoài. Đồng thời, các đại sứ quán có thể quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến các nước sở tại này. Bên cạnh đó, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng chiến lược truyền thông với các nước trên thế giới.

Về phía Bộ VHTTDL, Đà Nẵng mong muốn kiến nghị Bộ sớm xây dựng quy tắc đón khách trên bộ, trên hàng không và trên biển. Đồng thời, Bộ có thể kết hợp với ngành hàng không để sớm mở cửa các đường bay lớn. Bộ VHTTDL có thể tạo điều kiện hỗ trợ các địa phương trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Cuối cùng, Bộ VHTTDL tạo ra nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc để hấp dẫn khách du lịch quốc tế"

Ông Nguyễn Mạnh Quân – Phó Giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways cho hay: "Kiến nghị của tôi, mong rằng sau hôm nay, chúng ta sẽ có thông điệp mở cửa rõ ràng. Từ đó, chúng ta có thể công bố với thế giới về quy trình mở cửa, quy trình du lịch, cách ly y tế... để tránh tình trạng mỗi địa phương khi mở cửa lại là một lộ trình khác.

Tôi mong rằng chúng ta sẽ xây dựng thông điệp một cách cụ thể, thống nhất. Từ đó, các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể có một cơ chế chung trong quá trình giới thiệu sản phẩm du lịch Việt Nam. Thông qua quá trình cạnh tranh điểm đến, chúng ta sẽ có những lợi thế về sản phẩm du lịch của Việt Nam.

Trong thực tế, chúng ta đã từng có nhiều thông điệp gửi đến thế giới. Nhưng trong lần mở cửa này, tôi mong rằng chúng ta có thể gửi đến thông điệp về sự an toàn. Tính an toàn của chúng ta chính là yếu tố cạnh tranh trong tình hình mới.

Tiếp đó, chúng ta cần xây dựng các sản phẩm cạnh tranh, giá cả cạnh tranh. Trong hai năm vừa qua, gần như tất cả các doanh nghiệp của chúng ta đều đã áp dụng và thực hiện chuyển đổi số. Đây là tính tất yếu trong quá trình thay đổi xu hướng với trải nghiệm mới, thích nghi mới. Cuối cùng, tôi mong rằng các doanh nghiệp hàng không và doanh nghiệp du lịch sẽ chung tay góp sức để cùng nhau đưa ngành du lịch sớm phục hồi trong tương lai".

Kết thúc Hội nghị triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho hay, Bộ VHTTDL và Bộ Ngoại giao sẽ có trách nhiệm tổng hợp tất cả các ý kiến, chỉ đạo và góp ý để làm cơ sở đề xuất chính sách phục hồi ngành du lịch, cũng như thực hiện thành công chủ trương mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.