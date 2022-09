Vẫn có tình trạng thiếu thuốc cục bộ ở nhiều bệnh viện

Nguy cơ đóng cửa bệnh viện vì "nhổ răng" không thể thiếu thuốc tê

TS. Phạm Thanh Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội) đã khẳng định bệnh viện mình thiếu thuốc tê tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2022 với chủ đề Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại chiều 16/9.

TS Hà chia sẻ: "Còn 2 tuần nữa là chúng tôi hết thuốc tê. Nếu không có thuốc tê thì nguy cơ đóng cửa rất cao vì 2/3 dịch vụ ngoại trú sử dụng thuốc tê".

Theo TS. Phạm Thanh Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội), nếu tình trạng thiếu thuốc tê không được sớm giải quyết thì có nguy cơ bệnh viện phải đóng cửa. (TS Phạm Thanh Hà phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2022 với chủ đề Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại chiều 16/9. Ảnh BYT)

TS Hà giải thích thêm, Bệnh viện có 2 nhóm thuốc chính được sử dụng nhiều là thuốc kháng sinh và thuốc tê. Tuy nhiên, kháng sinh vẫn được các bác sĩ chú trọng hạn chế sử dụng, còn thuốc tê lại dùng khá nhiều. Các điều trị về răng miệng phần lớn phải sử dụng thuốc tê.

Hiện Bệnh viện tìm cách khắc phục tình trạng thiếu thuốc tê, tuy nhiên cũng rất khó khăn.

Theo TS Hà, hiện nay, theo các công ty dược là giấy phép chưa được gia hạn. Vì thế, sắp tới vấn đề cung ứng thuốc tế sẽ rất khó khăn. Thời gian để từ khi công ty đăng ký nhập cho đến khi về được Việt Nam thì phải mất đến 3-4 tháng.

Lý do vì nhà máy sản xuất cho nước nào phải có kế hoạch trước chứ không thể lấy thuốc xuất sang nước khác bán cho Việt Nam được vì liên quan đến vấn đề nhãn mác, luật…

Hiện nay, chỉ có 2-3 hãng sản xuất thuốc tê nhập về Việt Nam. Trên thế giới cũng không có nhiều nhà sản xuất thuốc tê nên việc tìm kiếm sản phẩm thay thế rất khó.

Thiếu thuốc giải độc, điều trị bệnh hiếm

Vài ngày trước, Bệnh viện Bạch Mai cũng lên tiếng về việc thiếu thuốc giải độc để điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc các loại như bị rắn độc cắn, ngộ độc asen, ngộ độc thủy ngân...

Các bệnh nhân đều trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng không có thuốc giải độc.

Theo TS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), thiếu thuốc giải độc khiến các bác sĩ phải tìm cách khác để giúp bệnh nhân tuy nhiên hiệu quả rất hạn chế.

Một bệnh nhân ngộ độc do rắn cắn điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh BVCC

Theo quy định của Bộ Y tế, các thuốc giải độc là các thuốc quan trọng nhưng thường là các thuốc rất hiếm, thuộc danh mục thuốc hiếm, có nhu cầu sử dụng rất ít và chỉ sử dụng theo chỉ định đặc biệt ở một số cơ sở y tế.



Các thuốc này không sẵn có về nguồn cung ứng trên phạm vi toàn thế giới. Chính vì vậy tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ và Thông tư số 26/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định, hướng dẫn về thuốc hiếm và nhập khẩu đối với thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh.

Để có thể đảm bảo có các thuốc hiếm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, các cơ sở khám chữa bệnh phải hết sức chủ động và có kế hoạch kịp thời trong việc xác lập nhu cầu, phối hợp chặt chẽ với cơ sở cung ứng, cơ sở nhập khẩu thuốc.

Tuy nhiên, các thuốc hiếm là thuốc ít được sử dụng, khi bất ngờ có bệnh nhân nên các bệnh viện khó có thể lên kế hoạch, có khi mua về để hết hạn cũng không có bệnh nhân cần, nhưng lúc bất ngờ có bệnh nhân lại hết thuốc hoặc thuốc quá hạn.

Do đó, các chuyên gia y tế cho rằng Bộ Y tế nên đứng ra lập kho dự trữ các thuốc hiếm và điều phối thuốc cho các bệnh viện khi cần.