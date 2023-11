Long An: Huy động cộng đồng giảm nghèo đa chiều và bền vững cho hộ nghèo, cận nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Long An đã triển khai, thực hiện 6/7 dự án, gồm: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình. Còn dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo không triển khai do tỉnh không có huyện nghèo, việc hỗ trợ nhà ở được thực hiện lồng ghép trong nhiều chương trình an sinh xã hội.