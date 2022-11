Tổng thống Lukashenko tiết lộ lý do quân đội Belarus sẽ không tham gia xung đột Ukraine

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (phải) chào các binh sĩ trong một cuộc tập trận quân sự bên ngoài Brest, vào ngày 12 tháng 9 năm 2021. Ảnh: Getty

Mặc dù Nga sử dụng Belarus làm tiền đồn cho các cuộc tấn công vào Ukraine và triển khai quân đội cũng như vũ khí tại đây, nhưng Minsk không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu, ông Lukashenko dường như đã dập tắt những tin đồn về việc can dự vào cuộc xung đột Ukraine.

Mô tả viễn cảnh quân đội Belarus tiến vào Ukraine là "hoàn toàn vô nghĩa", ông Lukashenko nói: "Việc Lực lượng vũ trang của chúng tôi tham gia vào cuộc xung đột sẽ không giúp ích gì cả".

"Ngược lại, chúng tôi sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Belarus không có vai trò trong cuộc xung đột này", ông nói với các phóng viên ở thủ đô Yerevan của Armenia, hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus đưa tin.

Ông nói rằng Belarus đang đóng góp vào chiến dịch của Nga theo những cách khác nhưng khẳng định "chúng tôi không tham gia, chúng tôi không giết bất kỳ ai, chúng tôi không cử quân đội đến đó vì không cần thiết".

Ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán là tối quan trọng nếu muốn kết thúc chiến sự.

Tình báo Ukraine cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công 'cờ giả' vào cơ sở hạ tầng ở Belarus để cố gắng kéo Minsk vào cuộc chiến. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng điều này sẽ khó xảy ra do người dân Belarus cũng phản đối mạnh mẽ việc nước này tham gia vào xung đột.

Đầu tháng này, Franak Viačorka, trưởng cố vấn chính trị của thủ lĩnh phe đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya, nói với Newsweek rằng ông tin Tổng thống Putin không quan tâm đến việc Belarus gửi quân tới Ukraine. Tuy nhiên, ông đánh giá việc Nga đang điều động các máy bay phản lực MiG-31K và AS-24 Killjoy phóng tên lửa đạn đạo đến sân bay Machulishchy ở vùng Minsk là "diễn biến rất nguy hiểm".

Ông cho biết có bằng chứng cho thấy tên lửa siêu thanh Kinzhal đang ở trên lãnh thổ Belarus và ông lo ngại rằng "rất sớm thôi chúng ta sẽ chứng kiến các cuộc tấn công từ không phận Belarus vào cơ sở hạ tầng của Ukraine".

Ông nói thêm rằng ít nhất 4.500 binh sĩ Nga đã đến Belarus và đang sử dụng doanh trại của nước này, mặc dù hai bên có vẻ không tin tưởng nhau.



"Theo thông tin của chúng tôi, quân đội Belarus có thái độ khá tiêu cực đối với Nga", ông nói với Newsweek. "Họ sử dụng chung cơ sở hạ tầng và cơ sở quân sự nhưng quân đội Minsk không sẵn sàng chấp nhận người Nga trên lãnh thổ Belarus".