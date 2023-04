Thêm những trẻ em khiếm thính được hỗ trợ cấy ốc tai điện tử

Ngày 13/4, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Công ty TNHH Máy trợ thính và thiết bị thính học Cát Tường tiếp tục trao tặng đến những bệnh nhi khiếm thính tại TP. Hồ Chí Minh phần quà trị giá 100 triệu đồng để hiện cấy ốc tai điện tử Cochlear Úc.



Theo đó, chương trình đã trao tặng quà tới trường hợp bé Trương Ngọc Ái (SN 2018, ở Đồng Nai), bé Lê Minh Anh (SN 2019 ở TP.Hồ Chí Minh), bé Lê Bùi Nhật Huy (SN 2010, ở TP. Hồ Chí Minh), bé Bùi Huỳnh Bảo Châu (SN 2018, ở TP. Hồ Chí Minh) và bé Lê Hoài Thương (SN 2014, ở TP. Hồ Chí Minh).

Xúc động khi biết tin con gái nhận được phần quà hỗ trợ thực hiện cấy ốc tai điện tử, anh Trương Quốc Long - bố bé Trương Ngọc Ái (SN 2018, ở Đồng Nai) thêm vững niềm tin vào việc tìm lại âm thanh, tiếng nói cho con.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt (thứ 2 từ trái sang) và bà Nguyễn Thị Hằng - Đại diện Công ty TNHH Máy trợ thính và thiết bị thính học Cát Tường trao tặng quà cho bé Trương Ngọc Ái. Ảnh: Bảo Yến

Anh Long chia sẻ: “Gia đình mình có 4 người con. Khi người chị song sinh với Ái đã bắt đầu nghe, nói thì con vẫn im lặng. Cả gia đình lúc đó rất lo lắng nhưng cũng chỉ nghĩ con chậm nói. Thế nhưng thời gian càng lâu con càng không có sự tiến triển nào vì vậy gia đình đưa con đi khám và phát hiện con bị điếc sâu cả 2 tai. Cả nhà vay mượn khắp nơi để điều trị cho con. Giờ đây, khi có thêm sự giúp đỡ từ nhà tài trợ, gia đình mình càng thêm quyết tâm giúp con nghe lại được âm thanh của cuộc sống. Mình tin rằng con sẽ sớm nghe, nói và hòa nhập được cùng các bạn đồng trang lứa”.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng - Đại diện Công ty TNHH Máy trợ thính và thiết bị thính học Cát Tường tại TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn vàng thực hiện cấy ốc tai điện tử là từ 6 - 24 tháng tuổi. Đối với các bé khiếm thính khi thực hiện cấy ốc tai điện tử xong sẽ phải ở lại bệnh viện theo dõi từ 5 – 7 ngày. Sau đó, các bé sẽ được học nghe, nói theo những giáo án đặc biệt để dần phục hồi khả năng nghe, nói.

Bé Ngọc Ái hồn nhiên chơi đùa trước khi thực hiện cấy ốc tai điện tử. Ảnh: Bảo Yến

Theo số liệu thống kê của Tổng cục dân số thì trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 1,4-1,5 triệu trẻ ra đời, tỷ lệ trẻ khiếm thính vĩnh viễn là 0,3-0,5%, như vậy mỗi năm có thêm trung bình 5.000 trẻ khiếm thính, tuy nhiên số trẻ được phát hiện và can thiệp chỉ khoảng 10% tức là 500 trẻ! Hàng năm còn nhiều trẻ bị khiếm thính sau sinh do bị bệnh như: Viêm tai giữa không được điều trị, do chấn thương, ngộ độc thuốc do dùng sai thuốc, do bệnh lý siêu vi trùng, do chấn thương, thậm chí có thể điếc mà không rõ nguyên nhân.

Ngày 22/2/2023, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường ký thỏa thuận Chương trình "Tài trợ bệnh nhân cấy ốc tai điện tử Cochlear Úc".

Chương trình hỗ trợ 40 bệnh nhân. Mỗi trường hợp sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng - một phần chi phí mua bộ xử lý âm thanh bên ngoài của thiết bị điện cực ốc tai.